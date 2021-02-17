В Волгоградской области ищут женщину с родинкой на шее

Фото: СУ СКР по Волгоградской области

Больше года в Волгоградской области продолжаются поиски 55-летней женщины. Ольга Лыганова 4 ноября 2019 года вышла из дома в рабочем поселке Новый Рогачик Городищенского района и с тех пор ее никто не видел. Где она может быть такое длительное время, родственники не представляют. Следователи просят волгоградцев помочь в поиске женщины.

На вид Ольге Лыгановой 50-55 лет, рост 160 сантиметров, телосложение худощавое, плечи горизонтальные. Лицо по форме овальное, смуглое. Глаза зеленого цвета. Большой прямой горизонтальный нос. Губы средней толщины, оттопыренные большие уши. На голове черные волосы, стрижка каре с челкой. Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе Следственного управления СКР по Волгоградской области, у женщины есть особые приметы. У нее нет двух верхних зубов, на шее родинка со стороны затылка. Ходит она в очках с овальной оправой красного цвета.

В день исчезновения жительница Городищенского района была в бледно-розовой кофте, черных штанах, синей мужской железнодорожной куртке с полосами на груди, серо-белой вязанной шапке и красных калошах.

Если кто-то видел Ольгу Лыганову, следователи просят сообщить информацию по телефонам 8 (84468) 3-38-78, 8 (84468) 3-38-81, 8-960-880-05-25.