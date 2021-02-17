На Качинском рынке в Волгограде предпринимателей пустили к несгоревшим павильонам

К выходным для покупателей откроется непострадавшая часть рынка Фото: Эдуард Пальгунов

На Качинском рынке в Волгограде завершились работы по восстановлению системы энергоснабжения, которую повредил крупный пожар. По информации оперативного штаба на базе администрации Дзержинского района, специалисты начали проверку и при необходимости наладку отопления на территории торгового объекта. Вместе с этим к своим павильонам пустили предпринимателей, но только в той части, которая не была охвачена пламенем. Они готовятся возобновить продажи 19 февраля.

Ранее сообщалось, что пострадавшими признали 13 предпринимателей, чье имущество сгорело при пожаре. С ними администрация района и собственники рынка провели встречу, сообщили «КП-Волгоград» в мэрии. Коммерсантам обещают предоставить новые торговые места на льготных условиях.

Напомним, пожар на Качинском рынке в Волгограде начался днем 16 февраля. Торговый объект горел на площади двух тысяч квадратных метров. Во время ЧП погибла одна женщина, тело которой спасатели нашли под завалами. Пострадали еще три человека.