В Волгоградской области подорожали овощи, рис, сыры

Для похода за продуктами надо брать все больше денег Фото: Андрей АБРАМОВ

В Волгоградской области каждую неделю меняются цены в магазинах. Покупатели, конечно, негодуют. Потому что ценники, как правило, становятся больше, а не меньше. С 8 по 15 февраля в регионе снова подорожали многие продукты. Особенно это касается овощей. Как рассказали «КП-Волгоград» в Волгоградстате, на 3,1% увеличилась стоимость картофеля. Его цена теперь в среднем 30,92 рубля. Почти столько же стоит и морковь, которая подорожала на 2,87%. Все менее выгодными становятся огурцы. Они снова подорожали, теперь на 3,45%. На 2,35% изменилась цена в сторону увеличения на помидоры. Дешевле 150 рублей главных ингредиентов «летнего» салата сейчас не найти. На 1,68% выросла стоимость на рис, на 1,99% - на чай, на 1,83% - на сыры.

За прошедшую неделю в волгоградских магазинах нашлись продукты, которые наоборот подешевели. На 1,32% снизилась цена на подсолнечное масло, на 2,24% - на стерилизованное молоко. Почти на 4% стала выгоднее поваренная соль. Цена на яблоки уменьшилась на 1,65%.