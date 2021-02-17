«Мороз до -27»: узнали, какой будет погода в Волгограде

Морозы в Волгоградской области продержатся до конца февраля. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Снегопад, который завалил Москву и из-за которого губернатор Волгоградской области перевел все службы в режим повышенной готовности, до региона так и не добрался. А вот морозы синоптики обещают лютые. Причем уже сегодняшняя ночь – с 17 на 18 февраля, судя по прогнозу волгоградского Гидрометцентра, обещает стать самой холодной этой зимой.

- Сегодня ночью температура воздуха в регионе будет колебаться в пределах 14...-19 градусов, в отдельных северных районах – до 27 градусов мороза. В южной части области чуть теплее – минус 8-13 градусов. Ветер северо-восточный с переходом на южный, юго-западный 3-8 метров в секунду. При этом существенных осадков не ожидается. Переменная облачность, -гласит прогноз Волгоградского Гидрометцентра.

В Волгограде такого жуткого мороза не будет, но сегодня ночью столбик термометра опустится до -17 градусов. Днем 18 февраля потеплеет до -6...-8 градусов. А вот снег к нам доберется только к Дню защитника Отечества. Морозы же продержатся в Волгоградской области до самой весны.