Обновление улицы Казахской в Волгограде начали с замены труб

Улицу сделают в одном стиле со сквериком у больницы №7. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В этом году мэрия планирует масштабную реконструкцию территории по нечетной стороне улицы Казахской в Советском районе Волгограда – от улицы Новосибирской до Университетского проспекта. Обещают и пешеходные дорожки новые, и освещение, и новые газоны. А чтобы всю эту красоту не пришлось перекапывать в первым же порывом труб (а они здесь сплошь ветхие и старые), решено было для начала заменить все коммуникации. Для этого муниципалитет синхронизировал свои работы с ООО «Концессии водоснабжения». Ресурсоснабжающая организация заменит часть магистрального водовода диаметром 300 мм – от Университетского проспекта до дома №8 улицы Казахской – всего более километра новых сетей. А уже затем подрядчик приступит к благоустройству.

- Подрядчик обустроит новую пешеходную зону площадью около 4 тысяч квадратных метров, смонтирует 33 новых фонаря и установит камеры наружного наблюдения. Кроме того, сделают поливочный водовод, после чего уложат газон и высадят 150 деревьев и кустарников. В их числе: ель, липа мелколистная, рябина, береза, форзиция, дерн белый, пузыреплодник и другие растения, - перечисляют в администрации города.

Вдоль проезжей части установят ограждение, а в парковой зоне – скамейки и урны.

- К работам подрядчик приступит как только позволит погода. Гарантийный срок на все выполненные работы составит три года, - уточняют в мэрии.

В планах на этот год также благоустройство бульварной зоны по улице Дзержинского, пешеходной зоны по проспекту Жукова, площади перед «Царицынской оперой» и сквера 8 марта в «Долине».