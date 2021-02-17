Обокрал сослуживца: военный суд в Волгограде оштрафовал солдата-срочника

С таким военнослужащим в разведку не сходишь Фото: Евгения ГУСЕВА

Волгоградский гарнизонный военный суд штрафом наказал солдата-срочника за кражу денег у своего сослуживца. 20-летний Тимур Джамалов, который служит в одной из частей Волгограда, в ноябре прошлого года решил тайком стащить чужую банковскую карту. В спальне роты он незаметно вытащил карточку из формы товарища, а затем через банкомат снял 3 тысячи рублей. Срочник надеялся, что кража останется незамеченной, он вернул карту сослуживцу. Но его преступление вскрылось.

Джамалов на суде признал вину. Он пояснил, что деньги потратил на личные нужды. Гарнизонный военный суд наказал его штрафом, который в 10 раз превышает украденную сумму. Солдат должен заплатить 30 тысяч рублей. Как сообщили «КП-Волгоград» в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области, приговор в законную силу не вступил, его можно обжаловать.