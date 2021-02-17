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Порыв теплотрассы устраняют на улице Пархоменко в Волгограде

Отопление и горячую воду в домах не отключили
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВАИнна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Как только коммунальщики доберутся до трубы, появятся прогнозы по времени ликвидации аварии.

Как только коммунальщики доберутся до трубы, появятся прогнозы по времени ликвидации аварии.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Коммунальная авария на теплотрассе произошла утром 17 февраля на улице Пархоменко в центре Волгограда, в районе домов №29 - 31. Несколько лет назад там был бесконечный ремонт: латали то трубы, то дорогу. И вот опять. На месте порыва теплосети работают коммунальщики «Концессий». Часть дороги перекрыта для автомобилей. Место ЧП огородили. Очевидцы сообщают, что улицу заволокло густым паром.Однако горячую воду и отопление жителям домов в этом микрорайоне отключать не стали.

- После откачки воды из тепловой камеры будет выявлен источник скопления воды, - сообщили корреспонденту «КП-Волгоград» в пресс-службе компании «Концессии теплоснабжения». - Подача тепла осуществляется в штатном режиме.

Прогнозов, как быстро устранят аварию, коммунальщики пока не дают. Пока неизвестно даже, что именно произошло.