Экс-чиновник из Жирновска сядет за взятку на 7 лет

Областной суд оставил приговор без изменений. Фото: Андрей МИРЕЙКО

Бывший заместитель главы администрации города Жирновска Волгоградской области Михаил Рябов проведет 7 лет в колонии строгого режима за взятку от фермера в 250 тысяч рублей. Экс-чиновник не смог оспорить решение райсуда в Волгоградском областном суде, приговор вступил в законную силу.

Как установил суд, будучи вице-мэром Михаил Рябов в течение года получил от фермера лично и через посредника взятку на общую сумму 250 тысяч 200 рублей. Деньги эти чиновнику платили за то, чтобы он не мешал самовольному и нецелевому использованию 250 гектаров земли в зоне развития жилой застройки. Тратил он их на личные нужды.

Адвокат Рябова обжаловал приговор и просил квалифицировать его действия как мошенничество с использованием служебного положения. В то же время прокурор просил исключить смягчающее обстоятельство – экс-чиновник перечислил 250 тысяч рублей на счет администрации района.

- Волгоградский областной суд, изучив материалы дела, выслушав участников процесса, не нашел оснований для изменения или отмены судебного акта, - сообщили «КП-Волгоград» в объединенной пресс-службе областных судов.