44-летняя женщина скончалась от коронавируса в Волгоградской области

Каждый день в регионе в среднем шесть смертей непосредственно от ковида. Фото: Екатерина СИМОХИНА

На сегодня в Волгоградской области снова подтвердили шесть летальных исходов пациентов – 2 мужчин и 4 женщин, главной причиной смерти которых стал коронавирус. Среди умерших на 17 февраля 2021 двое жителей Волжского и по одному – Волгограда, Михайловки, Фроловского и Новониколаевского районов. Младшей среди жертв COVID-19 стала 44-летняя женщина, старшей – 93-летняя жительница Волжского.

Как сообщили в оперштабе, 74-летний волгоградец скончался в больнице Фишера в Волжском. К врачам он обратился спустя три дня с начала заболевания. Помимо COVID-19 с двусторонней пневмонией у него были проблемы сердечно-сосудистой системы. Такая же история и у 57-летней и 93-летней волжанок, 78-летней жительницы Михайловки.

А вот 44-летнюю женщину из Новониколаевского района привезли в Урюпинскую ЦРБ уже в тяжелом состоянии. По официальным данным, две недели она пыталась лечиться самостоятельно. Спасти ее врачи не смогли. Как, впрочем, и 60-летнего мужчину из Фроловского района с целым букетом хронических заболеваний. Он сразу пошел к врачу, лечился амбулаторно, затем в местной ЦРБ.