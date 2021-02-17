Губернатор пообещал кардинально преобразить Волгоград к 80-летию Сталинградской Победы

Глава региона встретился с ветеранами, чтобы обсудить вопросы подготовки к празднованию юбилея Победы. Фото администрации ВО.

В 2023 году исполнится 80 лет со дня Победы в Сталинградской битве. К этой дате губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров пообещал преобразить Волгоград и за два оставшихся года достойно подготовить регион к празднованию юбилея разгрома немецко-фашистских войск под Сталинградом. Такие обещания он сделал сегодня, 17 февраля, на встрече с ветеранами.

Готовиться, говорит, начнут уже сегодня. И мероприятия, которые запланированы на этот год в честь 800-летия князя Александра Невского, уже станут частью плана подготовки к юбилею Победы. Главным событием станет открытие Собора Александра Невского в Волгограде.

При этом глава региона отметил, что к 80-летию Сталинградской Победы надо подготовить не только праздничные мероприятия, но и повысить качество жизни волгоградцев.

- Предстоит большой комплекс работ по благоустройству, созданию инфраструктуры и развитию муниципальных образований, Волгоградской области в целом, - заявил Бочаров.

Не исключено, что юбилею Сталинградской Победы посвятят открытие новых общественных пространств или зданий после реконструкции.

– И 2 февраля 2023 года эта работа тоже не должна завершиться. Надо (и именно так мы делали раньше) запланировать мероприятия на весь юбилейный 2023 год и сформировать планы на будущее, - отметил глава региона.