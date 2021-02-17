Волгоградцев приглашают пройтись дорогами прошлого и спуститься в бункер

Волгоградцы спустятся в настоящее бомбоубежище. Фото: Наталья ГЛАЗУНОВА

Ближайшие выходные для волгоградцев будут длинными – отдыхать будем с воскресенья 21 по вторник 23 февраля 2021. Накануне Дня Защитника Отечества музей-заповедник «Старая Сарепта» приглашает жителей и гостей Волгограда на новую пешеходную экскурсию «Дорогами прошлого: от Царицына до Сталинграда». Пройтись по старым улицам и спуститься в настоящее бомбоубежище, где во время Великой Отечественной войны спасались от артобстрелов, можно 22 февраля в 11.00.

Новый экскурсионный маршрут проходит по старой части Ворошиловского района Волгограда, где сохранилось немало зданий старого купеческого Царицына.

- Сотрудники музея поведают участникам экскурсии легенды семьи Шлыковых, каждый сможет загадать желание у бронзового небожителя в сквере Саши Филлипова и побывать в уникальном месте - в музее «Бункер Сталинграда», - рассказали «КП-Волгоград» в музее-заповеднике.

Из-за ковидных ограничений число мест на экскурсию ограничено. Записаться и узнать подробности можно по телефону 8(8442) 67-33-02.