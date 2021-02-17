В Волгограде управляющую компанию «Гала-парк» оштрафовали на 10 миллионов рублей

УК лишилась трех домов в этом году. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В 2020 году из реестра лицензий управляющих компаний в Волгоградской области исключили сведения о 448 домах. Причина – грубые нарушения лицензионных требований. В 2021 году коммунальщики лишились еще пяти домов, три из них на улице Салтыкова-Щедрина в Тракторозаводском районе Волгограда обслуживала ООО «УО «Гала-парк». За последние два года управляющая компания заработала 164 предписания Госжилнадзора об устранении нарушений, а за время своего существования получила более 10 миллионов рублей штрафов.

- В 2019-2020 годах по многочисленным обращениям жильцов в отношении компании были проведены 162 проверки, выданы 164 предписания на устранение выявленных нарушений, из которых исполнены менее 50%, - сообщили «КП-Волгоград» в госжилинспекции Волгоградской области.

Если УК и дальше будет терять дома из-за нежелания нормально работать, а площадь исключенных из реестра лицензий домов превысит 15% от всех находящихся в управлении, у управкомпании аннулируют лицензию. Первой в этом году в Волгограде лишится лицензии управляющая компания ООО «ВЭК». Следующая на очереди – ООО «АРС».

А пока жителям домов №12, 13 и 20 на улице Салтыкова-Щедрина придется на общем собрании собственников выбрать новую УК. Если же собрание не состоится или не наберет кворума, районная администрация выставит дом на открытый конкурс. Пока новая управкомпания не приступит к работе, обслуживать дома будет УО «Гала-парк.