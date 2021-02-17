Угрожал избить: под Волгоградом фермер вымогал деньги у селянина

Два месяца 61-летний житель Ленинского района жил в страхе. А все из-за 45-летнего соседа-фермера, который угрожал избить его или уничтожить его имущество, если селянин не заплатит 45 тысяч рублей. На днях шантажиста задержала полиция.

А началось все с пожара. 61-летний мужчина подрабатывал у соседа подсобным рабочим. То двор уберет, то в уходе за животными поможет. А в декабре 2020-го в фермера случился пожар – сгорел сарай. Как показала экспертиза, причиной стала неисправная проводка. Но мужчина в это не поверил, он решил, что именно наемный работник подпалил сарай. И стал требовать с него возмещение материального ущерба.

- Угрожая побоями, мужчина стал вымогать у работника 45 тысяч рублей в качестве компенсации за понесенный ущерб. За два этих месяца селянин отдал шантажисту 10 тысяч рублей, а затем обратился в полицию, - рассказывают в ГУ МВД по региону.

Дознаватели Отдела МВД России по Ленинскому району завели на шантажиста уголовное дело по статье «Вымогательство». Его уже задержали и он во всем сознался. Теперь ему грозит до 4 лет колонии.