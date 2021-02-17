Пожар на Качинском рынке уничтожил имущество 13 предпринимателей

Сейчас сгоревшую часть рынка отгораживают, и оперативно восстанавливают энергоснабжение на остальной площадке. Фото: Эдуард Пальгунов

В оперативном штабе, созданном в администрации Дзержинского района Волгограда, заявили, что Качинский рынок, пострадавший во время пожара 16 февраля 2021-го, может открыться уже 19 февраля. Сейчас чиновники формируют список пострадавших предпринимателей.

- На данный момент в предварительный реестр предпринимателей, имущество которых пострадало на пожаре, вошли 13 хозяйствующих субъектов. Все они получат новые места на этом же рынке, причем на льготных условиях, чтобы коммерсанты смогли в кратчайшие сроки возобновить работу, - сообщили «КП-Волгоград» в администрации города.

Сейчас на Качинском рынке ограждают пострадавшую на пожаре территорию и оперативно восстанавливают системы энергоснабжения. Обещают, что за пару дней справятся и уже к 19 февраля Качинский рынок вновь заработает.

Напомним, пожар на рынке вспыхнул днем 16 февраля. Огонь уничтожил порядка 2 тысяч квадратных метров торговой площади. Сгорели несколько торговых модулей. К сожалению, погибла одна женщина – продавец из павильона №6. Ее тело нашли спасатели под завалами.