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В Волжском во дворе многоэтажки нашли боевую гранату

Сотрудники Росгвардии отправили опасную находку на экспертизу
Наталья ГЛАЗУНОВАНаталья ГЛАЗУНОВА
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Фото волгоградского управления Росгвардии.

Фото волгоградского управления Росгвардии.

Утром 16 февраля житель улицы Карбышева в Волжском вышел, как обычно, на прогулку с собакой и нашел… гранату. Точнее опасную находку обнаружил его питомец. Мужчина тут же сообщил в полицию. На место оперативно прибыли сотрудники инженерно-технического отделения ОМОН Управления Росгвардии по Волгоградской области. Оцепили целый квартал.

- Предмет, который обнаружил волжанин, действительно конструктивно схожий на ручную оборонительную гранату Ф-1. Данный предмет направлен на экспертизу, - сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе Росгвардии.

Отметим, что в Волгограде и области часто находят бомбы и гранаты, но в основном это все снаряды времен Великой Отечественной войны. А вот этот опасный предмет появился во дворе жилого дома не так давно. Откуда он здесь взялся, и чьих это рук дело, будут разбираться правоохранительные органы. Главное, никто не пострадал.

ЧП