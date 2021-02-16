«Хотел остановить драку»: под Волгоградом рецидивист устроил стрельбу у кафе

Вечером 15 февраля в больницу Серафимовичского района Волгоградской области привезли окровавленного 18-летнего парня, у него была прострелена нога. О криминальном характере травмы врачи тут же сообщили в полицию. А те выяснили, что подстрелил молодого человека 40-летний рецидивист.

А началось все вообще-то с драки. Компания молодых людей отдыхала в местном кафе. Там же 18-летний парень и поругался с 24-летним малознакомым мужчиной. Выяснять отношения в заведении не стали, вышли на улицу. Там и завязалась драка, свидетелем которой стал случайный прохожий мужчина (как выяснилось позже – неоднократно судимый). Этот мужик достал из кармана куртки обрез ружья и стал стрелять по дерущимся.

- Одна дробь попала в ногу 18-летнему парню, а вторая – в грудь 24-летнего соперника. Причем он остался цел и невредим только по счастливой случайности: дробь угодила в нательный крестик, - рассказывают в ГУ МВД по региону.

40-летнего стрелка-рецидивиста задержали. У него изъяли обрез. В полиции мужчина заявил, что мол, хотел так остановить драку. Но уголовное дело за хулиганство завели именно на него.

- Мужчину задержали, грозит ему до 7 лет лишения свободы. Кроме того, полицейские проводят проверку по факту незаконного хранения оружия, - уточняют в региональном Главке.