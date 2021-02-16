Погибшей на Качинском рынке в Волгограде оказалась продавец

Женщина погибла буквально на рабочем месте. Фото: ГУ МЧС по Волгоградской области

Погибшей сегодня, 16 февраля, во время пожара на Качинском рынке Волгограда, оказалась 62-летняя женщина. Она работала продавщицей в павильоне №6. Там ее под завалами и обнаружили волгоградские пожарные.

Говорят, именно в этом павильоне (а не в «Светофоре» как предполагали изначально) и находился эпицентр пожара. Отсюда огонь распространился по всему рынку.

Напомним, пожар вспыхнул примерно в два часа дня. Лишь через сорок минут пожарным удалось локализовать горение, а окончательно потушить пожар смогли только к 18.00. Огонь уничтожил порядка 2 тысяч квадратных метров помещения. Товара и рабочих мест лишились многие предприниматели, которые работали на данном рынке.

Кстати, в больницу с места ЧП увезли еще трех сотрудников рынка. Они надышались продуктами горения.

- Врачи больницы №25, куда поступили пострадавшие на пожаре, диагностировали у них отравление угарным газом в легкой степени. Угрозы их жизням нет. Сегодня же медики проведут дополнительное обследование и, вероятнее всего, эти люди будут выписаны на амбулаторное лечение, - отмечают в комитете здравоохранения Волгоградской области.