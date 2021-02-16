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Вызвать врача, записаться на тест COVID-19: в марте номер 122 заработает по всей Волгоградской области

Волгоградцы смогут записаться на прием по единому телефонному номеру
Наталья ГЛАЗУНОВАНаталья ГЛАЗУНОВА
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Фото из архива КП.

Фото из архива КП.

Кто из волгоградцев еще не знает: в Волгограде и Волжском успешно работает единый телефонный номер – «122», по которому можно записаться на прием или вызвать врача на дом, а также оформить заявку на сдачу теста на COVID-19. Пока в его структуру были включены всего 20 медучреждений областного центра и города-спутника. В марте 2021 года обещают, что данной услугой смогут воспользоваться жители со всех уголков Волгоградской области.

- Если человек не сможет дозвониться до регистратуры поликлиники в течение двух и более минут, его звонок будет автоматически переадресовываться на колл-центр «Службы-122». Специалист оформит заявку и передаст данные в нужную медорганизацию, - поясняют принцип работы новой службы в региональном комитете информационных технологий.

Напомним, что записаться на прививку от коронавируса волгоградцы могут через сайт Госуслуг, а также по телефонам, указанным на сайтах медучреждений и комитета здравоохранения Волгоградской области. На сегодняшний день вакцинировались от COVID-19 уже более 35,5 тысячи волгоградцев.