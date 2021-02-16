В Волгограде накажут водителя, который пытался получить страховку за липовое ДТП

36-летний волгоградец думал, что сможет обвести вокруг пальца страховую компанию, и по поддельным документам получить страховые выплаты. Но вместо этого, теперь получит срок за решеткой. Как сообщают «КП-Волгоград» в ГУ МВД по региону, грозит волгоградцу до 4 месяцев ареста.

Еще в марте 2020-го мужчина купил иномарку «Киа Рио» и оформил ее на свою родственницу. Правда, машина была далеко не новая, да еще и после ДТП – на кузове имелись явные повреждения. Но волгоградец придумал, как за чужой счет починить машину.

- Он составил ложное извещение о ДТП с участием двух других машин, подделав подписи обоих владельцев транспортных средств. Родственнице, на которую была оформлена «Киа» он соврал, что случайно попал в аварию и попросил написать заявление в страховую компанию, куда 19 марта 2020 года предоставил и весь пакет фиктивных документов, - рассказывают в региональном Главке.

Волгоградец планировал получить как минимум 110 тысяч рублей страховки. Но в страховой компании заподозрили фальш, и чем и сообщили в полицию. Афера вскрылась, на афериста завели уголовное дело.

- Свою вину он полностью признал. Расследование окончено, дело передали в суд Центрального района Волгограда для вынесения вердикта, - уточняют в полиции.