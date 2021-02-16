В Волгограде в колонию отправили трех саратовцев, вымогавших 3,5 миллиона у фермера

Сегодня волгоградский суд отправил в колонию трех жителей Саратовской области, которые пытались «развести» волгоградского фермера на 3,5 миллиона рублей. Вычислили и задержали этих вымогателей сотрудники волгоградского УФСБ.

Как рассказали «КП-Волгоград» в СУ СК по региону, весной 2018-го трем «товарищам» из Саратова стало известно о том, что владелец волгоградской фирмы ООО «Агромеханика-34», которая занимается продажей сельскохозобъектов и оборудования, не выполнила договор полряда и проиграла суд. С фирмы постановили взыскать аванс и убытки в размере 16-ти миллионов рублей. Таких денег у фермера не было, а тут саратовцы (в лице юристки Елены Шардон, ее отца Сергея Чирвы и знакомого Алексея Писклакова) предложили ему «скостить» долг.

Эти аферисты пообещали, что за 3,5 миллиона рублей они смогут «уговорить» суд принять решение об отмене постановления о взыскании суммы долга. Деньги по их словам нужны были на взятки должностным лицам в суде. Но волгоградец засомневался в «искренности» саратовцев и сообщил о вымогателях в правоохранительные органы.

- Задержали мошенников как раз во время передачи денег, - говорят в ведомстве.

Естественно, никто решать проблему фермера из задержанных не собирался, а деньги планировали потратить на свои нужды.

Суд признал их виновными в «покушении на хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере» и приговорил к 4 годам колонии общего режима.

- Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован, - уточняют в пресс-службе волгоградский судов.