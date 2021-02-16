Пожар на Качинском рынке в Волгограде сняли с высоты птичьего полета

Фото - скрин видео Александра Блинкова "Волгоградсверху".

По данным волгоградского ГУ МЧС по региону площадь возгорания на Качинском рынке в Волгограде составила порядка 2 тысяч квадратных метров. Масштабы бедствия хорошо видны на видео с высоты птичьего полета, которое снял известный в городе видеоблогер и автор проекта «Волгоградсверху» Александр Блинков. Он оказался со своим квадрокоптером на месте ЧП еще в тот момент, когда полыхали торговые ряды.Густой дым, который заполонил всю округу, языки пламени, которые вырываются сквозь крышу рынка, и спасатели, которые бросили все силы на тушение.

- Очередной пожар на рынке Волгограда, - подписал свой видеоролик Блинков.

Действительно, очередной. Ведь буквально пару месяцев назад – в конце декабря 2020-го – сгорел рынок на Титова. Огонь уничтожил около тысячи квадратных метров торговой площади, десятки предпринимателей лишились товара и оказались на грани банкротства.

«Северный, Титова, Кача…. Будто специально уничтожают рынки в Волгограде», - пишут волгоградцы в соцсетях. – «Да не ищите подвох. У нас как холода, так и пожары. В таких павильонах просто проводка не рассчитана на большое число обогревателей, тепловых завес и пушек, которые там включают торговцы…»

Возможно, и так. Но официальной причины пожара на Качинском рынке еще нет.