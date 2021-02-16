В деле о сносе скандального фуд-корта в Волгограде объявили перерыв до марта

Уродливое здание нелепо смотрится среди сталинских построек и закрывает обзор. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Накануне в Центральном районном суде Волгограда прошло очередное заседание по делу о признании незаконным и сносе скандального фуд-корта в Банковском переулке. Заседание продолжалось несколько часов, после чего судья объявил перерыв до 5 марта 2021 года.

- Представитель ответчика ходатайствовал в суде о проведении строительной экспертизы объекта. Судья дала время сторонам подготовиться и объявила перерыв до 5 марта, - рассказала корреспонденту «КП-Волгоград» руководитель объединенной пресс-службы областных судов Екатерина Вальковская.

Через две недели истец и третьи лица, которых в этом деле немало, должны представить свою позицию по этому вопросу. Следующее заседание в Центральном райсуде пройдет 5 марта в 10.00.

Напомним, уродливый фуд-корт у Госбанка начали строить осенью 2019 года. После прокуратура потребовала признать его незаконной постройкой и снести, так как капитальный двухэтажный павильон стоит в технической зоне метротрама.

Ответчиками по делу проходят администрация Волгограда и ООО «Проспект», половина которого принадлежит супруге спикера гордумы. В качестве третьих лиц к судебному процессу привлекли управление госэкспертизы проектов, кадастровую службу, госстройнадзор, «Концессии водоснабжения» и «Метроэлектротранс».