Прокуратура проверит, почему загорелся Качинский рынок в Волгограде

Пожар потушили за сорок минут, теперь подсчитывают убытки бизнесменов. Фото: Эдуард Пальгунов

Сотрудники прокуратуры Волгоградской области организовали проверку по факту пожара на Качинском рынке в Дзержинском районе областного центра, который вспыхнул во вторник 16 февраля.

- На место происшествия выезжал прокурор района Вячеслав Яковлев. По результатам проверки, при наличии оснований, будет решаться вопрос о принятии мер прокурорского реагирования, - сообщают в пресс-службе волгоградского ведомства.

Напомним, пожар на Качинском рынке вспыхнул днем 16 февраля 2021 года. К тушению возгорания привлекали более двадцати единиц техники и 76 человек личного состава МЧС Волгограда. Пришлось на время даже изменить движение общественного транспорта. Сгорели несколько торговых павильонов. Но, к счастью, никто не пострадал, ну кроме сгоревшего товара. В мэрии создали группу, которая подсчитает убытки и поможет бизнесменам, чье имущество уничтожил огонь.