Под Волгоградом от коронавируса умерла 46-летняя женщина

Сегодня, 16 февраля, стало известно о шести смертях от коронавируса в Волгоградской области. Как сообщили «КП-Волгоград» в оперативном штабе региона, самой молодой погибшей стала 46-летняя жительница Отльховского района. Она обратилась за помощью врачей спустя 4 дня после первых признаков недомогания. Уже в больние женщине поставили «ковид» и двустороннюю пневмонию. На фоне осложнений хронических заболеваний ее состояние ухудшилось, спасти не удалось.

В списке «сгоревших» от нового вируса – 54-летняя женщина из Михайловки, которая тоже поначалу занималась самолечением. А вот 67-летняя волгоградка сразу обратилась к врачам, лечилась амбулаторно, потом была госпитализирована в больницу, где умерла.

Скончалась от коронавируса и 68-летняя жительница Киквидзенского района, также в числе погибших – 73-летний волгоградец и 83-летний мужчина из Старополтавского района.

Отметим, что с момента начала пандемии от COVID-19 скончался 701 житель Волгоградской области.