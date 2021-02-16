Общественный транспорт изменил маршрут из-за пожара на Качинском рынке Волгограда

Дорогу на улице Качинцев перекрыли. Фото: Эдуард Пальгунов

Из-за пожара на Качинском рынке Волгограда 16 февраля 2021 для тысяч жителей Волгограда перемещение по городу будет весьма проблемным. Дороги у рынка на улице Качинцев перекрыли. Так что весь общественный транспорт на этом участке не ходит. Автобусы, трамваи и троллейбусы временно ходят по урезанным маршрутам.

Как рассказали «КП-Волгоград» в мэрии, троллейбус №15а ходит из-за пожара от остановки «пл. Куйбышева» до остановки «ул. Землячки». Трамваи из Жилгородка идут только до улицы Хорошева. Трамвай №10 ходит от остановки «Детский центр» до «Школы №36». Трамвай №5 идет по укороченному маршруту от Радомской до «Детского центра». На трамвае №7 волгоградцы могут доехать только в границах остановок «ул. КИМ» – «Детский центр». А 77-й автобус частично изменил маршрут – пока устраняют последствия пожара, он идет через Второй километр.

По информации на 16.30 трамваи возобновили работу на всем протяжении маршрутов.