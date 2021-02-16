Попросил телефон и перевел деньги: в Волгограде ремонтник обокрал врача

Фигурантом уголовного дела по статье «Кража» стал 28-летний житель Волгограда, по профессии – мастер ремонтных работ. Он зачем-то обманул свою клиентку. Об этом 30-летняя женщина, работающая врачом, сообщили сотрудникам отдела полиции Тракторозаводского района, как только обнаружила пропажу 22 тысяч рублей со своего счета.

Молодого человека задержали оперативно, он во всем сознался. Правда, зачем портить авторитет и красть деньги, ведь он работал платно, пояснить не смог.

- Мужчина осуществлял в квартире потерпевшей ремонтные работы и попросил воспользоваться ее телефоном, чтобы позвонить. Через мобильное приложение он перевел деньги себе на банковскую карту. Денежные средства потратил на собственные нужды, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

Теперь волгоградцу грозит до 6 лет тюрьмы.