Пожар на Качинском рынке в Волгограде локализован

Спасатели справились с возгоранием за сорок минут. Информации о пострадавших нет. Фото: ГУ МЧС по Волгоградской области

Спустя сорок минут с момента сообщения о возгорании на Качинском рынке Волгограда спасатели ГУ МЧС по региону отчитались: пожар локализован, происходит проливка тлеющих очагов.

- В 14-39 пожар в Дзержинском районе Волгограда был локализован. В настоящий момент к тушению возгораний привлекается 20 единиц техники и 76 человек личного состава пожарно-спасательных подразделений. Эвакуировано было почти 150 человек. Информация о пострадавших и погибших не поступала, - сообщают в региональном пожарном ведомстве.

Напомним, сегодня, 16 февраля 2021 года, огонь вспыхнул на Качинском рынке. Сначала загорелся один павильон, но в считанные минуты огонь перкинулся на остальные торговые точки. В результате пожара пострадали магазин «Светофор» и «Фикс Прайс», а также павильон Великолукские колбасы. Торговцы спасали товар как могли, но огонь распространялся очень стремительно. В администрации Волгограда уже пообещали помочь пострадавшим предпринимателям. В мэрии создали штаб, который будет заниматься данным ЧП.