В Волгоградской области еще сократили число ковидных коек

Больницы продолжают возвращаться к обычному режиму работы, который был до пандемии Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Волгоградской области ситуация с коронавирусом остается напряженной, но стабильной. При этом наметилось сокращение числа новых случаев COVID-19. Об этом сегодня, 16 февраля, на брифинге оперативного штаба отметил зампредседателя регионального комитета здравоохранения Николай Алимов. Он также рассказал, что в области стало еще меньше ковидных коек. Они возвращаются в режим работы, который был до пандемии. На сегодня в инфекционных госпиталях осталось 5 383 ковидных коек.

- За последние две недели мы сократили число ковидных на 2 823. Всего их было в пик заболеваемости 8 206. Продолжается работа в этом направлении. Ситуация в стационарах стабильная, свободный коечный фонд достаточный. На оперативный штаб мы готовим очередные предложения. До 1 марта планируем сократить еще более тысячи коек, - рассказал Николай Алимов.

Зампредседателя облздрава подчеркнул, что перед сокращением числа ковидных коек на протяжении нескольких недель учитывались уровень госпитализации, загрузка скорой помощи, обращаемость в стационары и тяжесть состояния пациентов. И если в регионе снова начнется всплеск заболеваемости, то специалисты быстро смогут на нее среагировать.

- Если в какой-то момент произойдет ухудшение эпидситуации, то возвращение коек в статус инфекционных займет несколько дней. Отличие сегодняшнего дня от марта и апреля прошлого года в том, что теперь есть запас лекарств, средств защиты и врачи знают, как лечить. Мы никаких опасений не видим, планомерно сокращая инфекционные койки. Они нам сейчас нужны для лечения других заболеваний, о которых мы не должны забывать, - добавил Николай Алимов.

Сейчас в регионе остается свободным около 30% коечного фонда для пациентов с коронавирусом. Зампредседателя облздрава отметил, что по инструкции Минздрава свободными должны быть 15-20% мест в инфекционных госпиталях.