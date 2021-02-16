Весной 2021 года в Волгоградской области ждут новую волну COVID-19

А пока идет спад ковидных больных, освободившиеся койки и отделения возвращают к обычной работе. Фото: Иван МАКЕЕВ

Зима в этом году выдалась затяжная и капризная, иммунитет у многих волгоградцев подорван, так что весной, когда обычно идет вал числа простудных заболеваний, эксперты не исключают и новый всплеск коронавирусной инфекции в Волгоградской области. Ориентировочно новую волну пандемии ждут в апреле-мае 2021 года.

- Да, весной, возможно, будет ухудшение эпидситуации по коронавирусу в регионе. Но резкого всплеска не будет. В отличие от весны 2020-го у нас уже накоплен лекарств, средств индивидуальной защиты, врачи знают, как лечить и каким образом действовать в той или иной ситуации. Так что мы уже не боимся новой волны, - заверяет заместитель председателя регионального комитета здравоохранения Николай Алимов.

Поэтому сегодня (несмотря на то, что ежедневно в Волгоградской области фиксируют больше двухсот новых заболевших) в волгоградских больницах сокращают инфекционные койки и возвращают отделения к плановой работе.

- Эти койки сегодня нам нужны для лечения других заболеваний, о которых тоже не надо забывать. А, если потребуется вернуть их в статус инфекционных, то мы сможем это сделать буквально за пару дней (если это потребуется), - добавил Алимов на традиционном брифинге.