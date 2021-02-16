Под Волгоградом матери, виновной в гибели трех детей, дали год тюрьмы

45-летней жительнице Ольховского района Волгоградской области вынесли окончательный приговор: за причастность к гибели трех детей ей дали год колонии-поселения. Напомним, трагедия произошла еще в августе 2018 года – в хуторе Нежинский загорелся частный дом. В нем в этот момент находились двое 11-летних близнецов и 12-летний брат.

Как установили следователи, мать оставила собственных сыновей одних, ушла гулять к соседу. При этом знала, что дети страдают психическим расстройством и могут попасть в беду.

- В процессе игры мальчики подожгли предметы домашней обстановки. Огонь стремительно распространялся по деревянным конструкциям жилой постройки. Выбраться из горящего дома несовершеннолетние не смогли, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе СУ СУР по Волгоградской области.

Отметим, что приговор уже вступил в законную силу.