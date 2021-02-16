В Волгограде во дворе многоэтажки хотят построить автомойку

Волгоградцы на публичных слушаниях выскажутся: они за или против мойки у их домов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Волгограде во дворе многоэтажек в Ворошиловском районе хотят построить новую автомойку. Она должна появится по адресу улица Ростовская, 14. Разрешение на возведение объекта на 10 постов дадут после публичных слушаний с волгоградцами, которое запланировали на 4 марта.

Под автомойку выделили земельный участок в 1973 квадратных метра у девятиэтажки на Череповецкой, 1. Как следует из документов, опубликованных на сайте городской администрации, кроме двухэтажного здания, обустроят 19 парковочных мест. Владелец объекта Мансур Нурадиев планирует также озеленить территорию в 296 квадратных метров.

На публичных слушаниях хотят узнать мнения и замечания жителей близлежащих домов в Ворошиловском районе по поводу новой мойки. С 18 февраля по 4 марта по адресу Рабоче-Крестьянская, 19 проводится экспозиция проекта. Зарегистрированные участники предстоящих слушаний могут уже сейчас вносить свои правки.

Отметим, публичные слушания состоятся 4 марта в 18.00 в муниципальном учреждении культуры «Детский городской парк Волгограда» на улице Ким, 5. К участию приглашаются волгоградцы, которые проживают в пределах территориальной зоны и на территории, в границах которой находится земельный участок объекта строительства.