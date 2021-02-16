«Мы не арендуем, а покупаем»: машины скорой помощи из Волгоградской области никуда не денутся

Машины "скорой помощи", как и прежде, будут обслуживать волгоградцев. Фото: Юлия Данильченко

С начала 2021 года в Волгограде и области заработал новый оператор скорой помощи - ООО «МТ-Сервис», а вместе с ним более сотни новеньких машин Ford Transit (контракт между «Клинической станцией скорой медицинской помощи» и «Волгоградской неотложкой» закончился). Подрядчик выбрал иную схему работы, отказавшись от лизинга (аренды) машин в пользу кредита у «Сбербанка». То есть все автомобили когда-то перейдут в собственность оператора при условии, что он будет выполнять условия займа.

- Поднялась шумиха, что наши автомобили в залоге. Все правильно. И это значит, что они в кредите, то есть наша компания их выкупит. Мы будем собственниками, а не арендаторами. Мы исправно выполняем условия кредитного договора и не видим поводов для паники: все машины скорой помощи будут и дальше в штатном режиме обслуживать волгоградцев, - рассказал «КП-Волгоград» директор «МТ-Сервис» Николай Полуянов.

В комитете по регулированию контрактной системы в сфере закупок Волгоградской области подчеркнули:

- Основанием для расторжения контракта может быть только недобросовестное его исполнение, снижение качества оказываемых услуг. Подобных нареканий на текущий момент нет. Факт получения кредита коммерческой организацией не является основанием для пересмотра соглашения.