Волгоградцев предупреждают об опасной молочке от фирмы-фантома

Волгоградцев, а первую очередь предпринимателей, торгующих молочными продуктами, предупреждают о фирме-фантоме – ООО «Молоко и сыр». Дело в том, что при проверке сотрудниками Роспотребнадзора данная фирма по зарегистрированному в Брянской области адресу деятельность не ведет и никогда не вела. То есть фактически товар является фальсификатом, следовательно, потенциально опасным для покупателей и магазинов, которые рискуют его приобрести.

- Данная информация направлена Управлением Роспотребнадзора в УЭБ и ПК УМВД Росиии и УФНС, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.

Так что лучше молочные продукты от этого производителя обходить стороной. Помимо этого надзорное ведомство обращается как к обычным гражданам, так и к юридическим лицам: в случае обнаружения товаров неизвестного производства необходимо сообщить об этом на «горячую линию» Роспотребнадзора по Волгоградской области по номеру: (8442) 24-36-30).