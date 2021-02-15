Волгоградцам будет проще дозвониться в справочную расчетного центра ЖКХ

Дожидаться ответа волгоградцы будут меньше. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Теперь жителям Волгограда, у которых возникли вопросы по начислению платы за жилищно-коммунальные услуги, будет проще дозвониться в справочную службу «ИВЦ ЖКХ и ТЭК». С 15 февраля у колл-центра компании новый номер телефона – 8(8442) 32-50-50, а телефонных линий стало в три раза больше – сто вместо 30 работавших ранее.

Как сообщили «КП-Волгоград» в расчетном центре, «Справочная служба» перешла на новую облачную телефонию, что и позволило увеличить качество связи и уменьшить ожидание для абонентов. Прежний номер справочной 8(8442) 74-26-26 тоже сохранили. Звонки с него будут автоматически переводить на новую линию.

По номерам справочной расчетного центра волгоградцам ответят на вопросы по начислению платы за коммуналку и установке внутриквартирных счетчиков, а также скажут, есть ли за вами долг за услуги ЖКХ и примут показания приборов учета.