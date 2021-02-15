В Волгограде сносят металлические и бетонные гаражи

В советские годы гаражи многие ставили рядом с домом. Фото: Евгения ГУСЕВА

Власти Волгограда всерьез объявили войну гаражам, которые в советское время повсеместно устанавливали во дворах многоквартирных жилых домов и на задворках. Еще несколько гаражных боксов пойдут под снос в ближайшие дни в Ворошиловском и Тракторозаводском районах областного центра. При этом в списке приговоренных к демонтажу самовольно установленных объектов оказались не только металлические гаражи, но и бетонные боксы.

Как сообщает «КП-Волгоград», соответствующие распоряжения издали в администрациях районов и опубликовали на сайте мэрии. Согласно документам, в Тракторозаводском районе пойдут под снос три металлических гаража на улице Михайлова, 3а. Два из них совсем небольшие – для мотоциклов, один площадью 22 кв.метра. В Ворошиловском районе список гораздо больше. В него попали четыре бетонных гаража на улице Елецкой, 5Б, два бетонных гаража у дома на улице Липецкой, 4, и еще один - между домами на Елецкой, 1 и Буханцева, 18, стр. 1. Также собственник должен убрать металлический гараж с торца дома №3А на улице Липецкой.

Сначала собственникам предложат самим в течение пяти рабочих дней демонтировать свои гаражи. Если этого не произойдет, за дело возьмутся рабочие МБУ ЖКХ района.