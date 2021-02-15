Волгоградских пенсионеров бесплатно отвезут на вакцинацию от коронавируса и обратно

На прививку пожилых людей будут возить мобильные бригады. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Волгоградской области продолжается массовая вакцинация от коронавируса COVID-19. Хотя в регионе и работает полсотни прививочных пунктов, пожилым людям из отдаленных районов и сельской местности сложно до них добраться самостоятельно. Поэтому волгоградских пенсионеров старше 60 лет будут бесплатно отвозить на автомобиле в пункт вакцинации на прививку и обратно домой. Такое решение приняли в комитете здравоохранения региона.

Как сообщает «КП-Волгоград» со ссылкой на приказ облздрава, медицинские организации должны составить перечень желающих пройти вакцинацию пациентов старше 60 лет, которые живут на отдаленных территориях и в селах. Эти списки медики будут подавать в соцзащиту, которая в свою очередь будет направлять за пенсионерами мобильные бригады. Возить пожилых волгоградцев на прививку от коронавируса будут на автомобилях, которые закупил регион на средства нацпроекта «Демография». По документам это пройдет, как срочная социальная услуга.