На капремонт жилых домов в Волгоградской области за год потратят 4,3 миллиарда

За год обновят фасады нескольких сотен домов. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

В 2021 году на капитальный ремонт многоквартирных домов в Волгоградской области региональный фонд капремонта может потратить 4 миллиарда 374 миллиона 384 рублей. Как сообщает «КП-Волгоград» со ссылкой на документ, максимальная сумма расходов регоператора утверждена постановлением администрации Волгоградской области. Определяют ее ежегодно, исходя из прогноза собираемости взносов.

На 4,3 миллиарда рублей фонду капремонта предстоит обновить 602 многоквартирных жилых дома. В 189 из них по плану поменяют лифты. Еще в 399 домах строители капитально отремонтируют фасады, крыши, где-то сделают отмостку, подвалы, заменят водопровод, канализацию, системы центрального отопления и электроснабжения здания. Большинство работ уже законтрактовано.

Напомним, региональная программа капремонта действует с октября 2014 года. Каждый год волгоградцы перечисляют в фонд миллиарды рублей, хотя и неплательщиков хватает – на сегодняшний день они задолжали около 2 миллиардов.