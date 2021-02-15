Карантин по бешенству ввели еще в четырех районах Волгоградской области

Кошек и собак нельзя вывозить за пределы поселков, где обнаружили бешенство. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В середине февраля заболевших бешенством животных обнаружили еще в четырех районах Волгоградской области. Согласно приказам регионального комитета ветеринарии, карантин по бешенству ввели сразу в трех райцентрах. Среди них село Ольховка Ольховского района и рабочий поселок Иловля. Также в списке хутор Хохлачев Серафимовичского района, а в Даниловском районе в опасной зоне сразу два населенных пункта – райцентр Даниловка и хутор Попов.

Как сообщает «КП-Волгоград» со ссылкой на приказ комитета ветеринарии, угрожаемой считается зона радиусом в километр от границ населенных пунктов, где ввели карантин по бешенству. Там нельзя проводить выставки, торговать домашними животными и отлавливать диких, а также вывозить кошек и собак за пределы поселения. Всем животным будут бесплатно делать прививки от бешенства, а заболевших уничтожат.