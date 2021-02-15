В Волгоградскую область пришли морозы до -23 градусов

Морозно будет и днем, и ночью. Фото: Архив "КП"

В Волгограде власти готовятся к резкой смене погоды, глядя на обстановку в Москве, и ожидают снегопады, метели, гололед и заносы на дорогах. Но пока в прогнозе погоды на ближайшие сутки 16 февраля в Волгоградской области этого нет. Зато синоптики Волгоградского ЦГМС уже в ночь на вторник ожидают морозы до минус 23 градусов, и лишь местами в южных районах региона пройдет небольшой снег.

Холоднее всего 16 февраля 2021 погода будет в северных районах Волгоградской области. Ночью там ударит крепкий мороз, температура воздуха ожидается в пределах минус 18 – минус 23 градуса. В Волгограде ночью будет куда теплей - до минус 12 – 14 градусов, по югу региона – до 11 градусов мороза, а в центральных районах области – до минус 17.

Днем в Волгограде тоже будет морозно, столбик термометра опустится до минус 8 – 10 градусов. По области в основном будет теплее – в пределах минус 5 – 10 градусов. И только на севере региона днем подморозит до минус 17. Правда, из-за ветра скоростью 5 -10 метров в секунду мороз будет чувствоваться сильнее, хотя солнышко и будет временами проглядывать сквозь облака. Так что одевайтесь теплее.