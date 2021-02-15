Волгоградцам предлагают туристическую поездку на поезде к озеру Эльтон

Фото Приволжской железной дороги.

О планах пустить поезд из Волгограда в Эльтон волгоградские власти заговорили еще в прошлом году. И вот Приволжская железная дорога вместе с компанией АО «Волгоградтранспригоро»" накануне Дня защитника Отечества решили организовать первую поездку по маршруту Волгоград-Эльтон. Причем это будет туристическая поездка на рельсовом автобусе серии РА2.

- Отправляется рельсовый автобус № 6071/6072 со станции Волгоград-1 21 февраля в 07.30 утра. На станцию Эльтон он прибывает в 11.52. Обратно выезжает на следующий день – 22 февраля в 17.00. В Волгограду туристы будут в 21.25, - сообщают в пресс-службе Приволжской железной дороги.

Поездка платная: цена экскурсионного тура для взрослых - 5999 рублей, для детей до 5 лет – бесплатно, от 5 до 10 лет – 4376 рублей. В эту сумму включена стоимость проезда, размещение в санатории, питание, комплекс SPA-процедур и экскурсионная программа с посещением озера Эльтон.

- Количество мест ограничено, поэтому заявки принимают по предварительной записи, - отмечают в Привжд.

Более подробную информацию можно узнать по телефонам: 8-927-064-13-01 или 8-917-830-46-83, а также на сайте АО "Волгоградтранспригород".