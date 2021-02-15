В Волгоградской области 3 марта завоют сирены

Сирены включат одновременно во всех уголках области. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Волгоградцев просят не пугаться, если утром 3 марта 2021 года они вдруг услышат пронзительный вой сирен, который пронесется над городом. В этот день во всех населенных пунктах Волгоградской области пройдет комплексная проверка автоматизированной системы централизованного оповещения населения о чрезвычайных ситуациях.

Как сообщили «КП-Волгоград» в региональном комитете по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения, включат сирены одновременно в Волгограде и других городах области 3 марта в течение часа с 10.00 до 11.00. При этом сирены будут звучать как непрерывно, так и прерывисто. Проверка системы пройдет по плану – ее должны проводить не реже, чем два раза в год.

Напомним, сирена и прерывистые гудки с систем оповещения предприятий – это сигнал «внимание всем», который включают при возникновении чрезвычайной ситуации, которая несет непосредственную угрозу жителям.