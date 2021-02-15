В Комсомольском саду появится летняя сцена с амфитеатром

Проект Центра "ВЯЗ.

Урбанисты из Центра «ВЯЗ» продолжают разрабатывать концепцию благоустройства Комсомольского сада. Недавно они предложили разбить тут аптекарский огород, а теперь новая идея – превратить часть сада в театральный сквер. Для этого они планируют установить взамен устарелой летней сцены у часовни новую да еще и с открытым амфитеатром. И расположить ее в зоне у Нового экспериментального театра.

- Так как здесь регулярно проводят всевозможные мероприятия и выступления, мы предложили расширить театральную зону. С улицы 10-й Дивизии НКВД, посетители парка будут выходить к летней сцене. Открытый амфитеатр будет расположен полукругом, чтобы зрители могли наблюдать за мероприятием с разных ракурсов, - поясняют свою задумку архитекторы «ВЯЗа».

Причем полукруглую арку они хотят сделать в одной плоскости с системой водоемов, ведущих к центральному фонтану. А сам фонтан будет представлять собой полусферу под наклоном, с которого стекает вода, создавая зеркальную поверхность.

Проект Центра "ВЯЗ.

- Кроме того, возле Бункера Сталинградского комитета обороны мы планируем сделать мемориальную зону. Здесь расположиться экспозиция под открытым небом, где будет рассказываться об обороне Сталинграда и Сталинградской битве, - добавляют урбанисты.

По замыслу, Комсомольский сад станет одним из элементов «паркового кольца», в который входят Аллея Героев, верхняя терраса Центральной набережной, пешеходная зона на проспекте Ленина и Александровский сад.