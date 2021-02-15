В Волгоградской области создают интеллектуальную транспортную систему

ИТС должна сделать движение по трассам региона более комфортным и безопасным. Фото: Екатерина СИМОХИНА

В Волгоградской области продолжают внедрять интеллектуальную транспортную систему (ИТС), которая должна сделать движение по трассам региона более комфортным и безопасным, уменьшить число мест концентрации ДТП и защититть дороги от разбивающих асфальт перегруженных фур. Первый этап создания ИТС уже завершен.

Как сообщили «КП-Волгоград» в облкомдортрансе, интеллектуальная транспортная система Волгоградской области уже включает в себя камеры видеонаблюдения и фотовидеоксации нарушений ПДД, диспетчерские программы пассажирского транспорта на основе ГЛОНАСС и системы информирования пассажиров. В прошлом году обновили программное обеспечение и создали электронные паспорта на 470 километров региональных дорог. В 2021 году к ИТС подключат умные камеры и контроллеры, при помощи которых будут мониторить транспортный поток, управлять светофорами и координировать движение. Все это делают на средства нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».