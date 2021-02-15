Волгоградское УФССП возглавила пристав из Оренбурга

Галина Косогорская. Фото: УФССП по Оренбургской области

Губернатор Андрей Бочаров 15 февраля встретился с заместителем директора Федеральной службы судебных приставов Денисом Фирстовым, который представил главе региона нового врио главного судебного пристава Волгоградской области. Бывшего руководителя регионального УФССП, который стал одним из фигурантов коррупционного скандала и уголовного дела, заменит 51-летняя Галина Косогорская из Оренбурга. Сегодня ее представят коллективу.

Как сообщили «КП-Волгоград» в администрации региона, на встрече руководители ФССП обсудили вопросы взаимодействия с региональными властями и дальнейшее развитие службы судебных приставов.

Подполковник внутренней службы Галина Косогорская ранее занимала должность замруководителя УФССП по Оренбургской области. Карьеру начинала оператором ЭВМ на заводе. В службу судебных приставов пришла в 1987 году. После какое-то время работала в ЖКХ, юристом, вернулась в ведомство в 2007-м и начала подниматься по карьерной лестнице. Имеет множество государственных и ведомственных наград.

Напомним, бывшего главного пристава Волгоградской области Владимира Евстигнеева и главу теруправления Росимущества поймали на взятке в начале января 2021 года. После обязанности руководителя Волгоградского УФСПП какое-то время исполняла заместитель Юлиана Белова.