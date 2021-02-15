Гогуа улетел с «Ротором» в Турцию на третьи сборы

Фото СК "Ротор".

Сегодня, 15 февраля волгоградский «Ротор» отправился на третьи и заключительные сборы перед весенним стартом Чемпионата ФНЛ. Времени на подготовку у сине-голубых осталось не так уж много. Наконец-то вернулся в расположение команды любимец волгоградских фанатов Седрик Гогуа. Футболист, напомним, улетел перед новым годом к себе на родину – в Кот-д’Ивуар и сдал положительный тест на коронавирус. И только сейчас смог вернуться.

Болельщики «Ротора» уже стали волноваться – не передумал ли Гогуа возвращаться в город-герой. Когда Седрик разместил на своей страничке в инстаграме новое видео, где он под музыку едет в машине по Африке, волгоградцы засыпали его комментариями.

«Ну все, Седрик, давай обратно! Погулял и хватит», «Седрик, скажи, что это ты уже в аэропорт едешь», «Гогуани, родной, если ты с такой скоростью будешь ехать в Волгоград, на Тамбов и Химки точно опоздаешь», - шутят волгоградцы.

Теперь, игрок точно не опоздает – впереди у команды две недели усиленных тренировок в турецком Белеке (где проходят и третьи сборы) и четыре спарринга - батумским «Динамо» (16 февраля), с казанским «Рубином» (18 февраля), белорусским «Торпедо-БелАЗ» (20 февраля) и казахстанским «Кайратом»4 (23 февраля).