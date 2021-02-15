От 52 до 89 лет: смерть от COVID-19 подтвердили еще у шестерых волгоградцев

Фото администрации ВО.

Число смертей от коронавируса в Волгоградской области к семистам. К 15 февраля их уже 695, в том числе шестеро тех, чью смерть подтвердили сегодня. В этот список жертв попали сегодня еще две женщины и четверо мужчин, младшему было 52 года, старшей – 89 лет. Все они – жители Волгограда и у всех имелись хронические заболевания, в основном сердечно-сосудистой и эндокринной систем. И, самое обидное, что никто из них не обратился за медпомощью, когда почувствовал первые признаки заболевания. Так, 68-летнего мужчину привезли на «скорой» в «ГКБ №1» уже в тяжелом состоянии, 52-летний волгоградец пошел в больницу лишь на 4-е сутки, как и 84-летний житель областного центра, который умер в 4-ой больнице. 89-летнюю женщину в больницу №5 неотложка привезла уже с двухсторонней пневмонией, а 71-летнего волгоградца, который обратился в больницу лишь спустя 3 дня, пришлось везти в Волжский – в больницу Фишера (так как мест в Волгограде уже не хватало), но спасти уже не смогли.

83-летнюю волгоградку вообще сначала госпитализировали в больницу №25 с подозрением на инфаркт, а оказался ковид с осложнениями.

Эти люди умерли еще в конце 2020-го, а сегодня их по результатам заключений судмедэкспертизы просто вносят в летальный список. Но свежие данные пока тоже не радуют: сегодня, например, число новых случаев в Волжском впервые больше, чем даже в Волгограде (56 и 51 соответственно). Кроме того среди новых заболевших вновь много детей – 17 человек, и пожилых людей – 50 волгоградцев, кому за 65 лет.