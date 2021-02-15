В Волгограде депутат облдумы заплатит штраф после отдыха за границей

Фото с сайта Волгоградской облдумы.

Вы думаете, что тест на коронавирус по возвращению в Россию из-за границы делать не обязательно? Думаете, да кто там отслеживает эти результаты на сайте Госуслуг? Депутат Волгоградской областной думы Руслан Шарифов, видимо, тоже так думал. В октябре 2020-го, вернувшись с отпуска, проведенного за рубежом, он сразу окунулся в работу, а про тест забыл. Тогда ему затраты обошлись бы всего в 1700-1900 рублей, а теперь вот ему придется заплатить штраф, да еще и предстать нарушителем так публично.

Сегодня, 15 февраля 2021 году, Центральный суд Волгограда признал Руслана Шарифова виновным в совершении административного правонарушения.

- В суде установлено, что 5 октября 2020 г. Шарифов прилетел в Россию из-за рубежа на самолете. При этом анкету на сайте Госуслуг в установленный срок не заполнил, результаты теста на COVID-19 в срок не предоставил, - уточняют в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области.

Суд назначил Руслану Шарифову штраф в размере 15 тысяч рублей, тотому что требование сдать тест в течение 72 часов после возвращения в Россию касается всех без исключения.

Напомним, Руслан Шарифов является председателем регионального комитета по промышленной политике, ТЭК, транспорту и дорожному хозяйству Волгоградской облдумы.