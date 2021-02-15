Волгоградца, по чьей вине в ДТП погиб трехлетний племянник, отправят в колонию

Молодой человек сел за руль пьяным и спровоцировал смертельное ДТП. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

23-летнего волгоградца, по вине которого произошло смертельное ДТП, ждет суд и колония. И срок грозит ему немаленький, ведь он сел за руль пьяным и спровоцировал аварию, где погиб 3-летний мальчик. Ребенок являлся ему племянником. И эта утрата останется с ним на всю жизнь. Как сообщают в СУ СК по региону, следователи Кировского райотдела завершили расследование данного уголовного дела и передали материалы в суд для рассмотрения по существу.

Водителя обвиняют по двум статьям – «нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения», и «управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения».

- Ожидать суда он будет под стражей, - уточняют в ведомстве.

Напомним, произошла эта жуткая авария 24 октября 2020 года в Кировском районе. 23-летний парень в тот день выпил, но это не остановило его сесть за руль, да еще и посадить с собой в салон 20-летнего брата и трехлетнего племянника. Двигаясь по улице Пожарского он пошел на рискованный обгон и лоб в лоб врезался на встречной полосе с машиной такси, в котором ехала женщина с 7-летним ребенком.

Удар был такой силы, что он машин остались лишь груды металла. 3-летний мальчик погиб на месте от полученных травм. А остальные участники ДТП, к удивлению, отделались лишь испугом и синяками.