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Общество

Мэру Михайловки дали 2 года условно за злоупотребление полномочиями

Напомним, Сергей Фомин упорно не обращал внимание на бизнесмена, который не платил за аренду муниципальной земли
Юлия ДанильченкоЮлия Данильченко
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Мэру Михайловки вынесли обвинительный приговор.

Мэру Михайловки вынесли обвинительный приговор.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня, 15 февраля, Михайловский районный суд Волгоградской области вынес приговор уже бывшему главе Михайловки Сергею Фомину: за злоупотребление полномочиями экс-мэр получил 2 года, правда, условно. Об этом «КП-Волгоград» сообщили в Объединенной пресс-службе судов по региону.

Напомним, сотрудники регионального УФСБ, которые раскрыли данное преступление, уличили чиновника в покрывательстве местного бизнесмена: тот пользовался муниципальной землей по договору, однако за аренду не платит. Фомин упорно не обращал внимания на этот факт и не расторгал договор. Как посчитали обвинители, тем самым он создал условия, «препятствующие взысканию с недобросовестного арендатора денежных средств в качестве неосновательного обогащения».

Помимо условного срока, бывшему чиновнику запретили два года занимать государственные должности. У Фомина есть возможность оспорить решение суда: оно еще не вступило в законную силу.