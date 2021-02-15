Мэру Михайловки дали 2 года условно за злоупотребление полномочиями

Мэру Михайловки вынесли обвинительный приговор. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня, 15 февраля, Михайловский районный суд Волгоградской области вынес приговор уже бывшему главе Михайловки Сергею Фомину: за злоупотребление полномочиями экс-мэр получил 2 года, правда, условно. Об этом «КП-Волгоград» сообщили в Объединенной пресс-службе судов по региону.

Напомним, сотрудники регионального УФСБ, которые раскрыли данное преступление, уличили чиновника в покрывательстве местного бизнесмена: тот пользовался муниципальной землей по договору, однако за аренду не платит. Фомин упорно не обращал внимания на этот факт и не расторгал договор. Как посчитали обвинители, тем самым он создал условия, «препятствующие взысканию с недобросовестного арендатора денежных средств в качестве неосновательного обогащения».

Помимо условного срока, бывшему чиновнику запретили два года занимать государственные должности. У Фомина есть возможность оспорить решение суда: оно еще не вступило в законную силу.