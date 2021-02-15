Волгоградца, напавшего на гаишников с металлическим прутом, будут судить

Водителя на машине без номеров гаишники догнали только у станции переливания крови, там он и напал на инспекторов. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Почти три месяца прошло с момента ЧП в Волгограде, когда буйный водитель напал с металлическим прутом на гаишников. Сегодня, 15 февраля 2021 года, этому 35-летнему дебоширу наконец-то предъявили обвинение. Следователи Дзержинского района СУ СК по области собрали все факты и улики, доказывающие его вину и передали уголовное дело в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения. Ему вменяют статью «применение в отношении представителя власти насилия, опасного для жизни и здоровья, а также угроза применения насилия».

Напомним, этот инцидент произошел в Волгограде 21 ноября 2020-го. В тот день сотрудники ДПС, которые дежурили в Дзержинском районе, обратили внимание на раритетную ВМВ без номерных знаков. Инспекторы попытались остановить водителя, чтобы проверить документы, но он нажал на педаль газа. Началась погоня. Остановить машину гаишникам удалось только у станции переливания крови. Разъяренный водитель иномарки выскочил из салона с металлическим прутом в руках и набросился на преследовавших его инспекторов ДПС. Одному гаишнику досталось по голове, второй успел отскочить и достать табельное оружие. Дебошир угомонился лишь когда инспектор ранил его в ногу.

- На период следствия водитель находился под стражей, - уточняют «КП-Волгоград» в СУ СК по региону.